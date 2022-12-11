Роналду прокоментував виліт збірної Португалії з ЧС-2022, спростувавши скандальні чутки про себе

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше висловився про виліт збірної Португалії з чемпіонату світу-2022.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" зізнався, що протягом кар'єри віддав усі сили, аби разом з національною командою тріумфувати на планетарній першості, однак так і не зміг реалізувати заповітну мрію.

Крім того, Роналду спростував інформацію ЗМІ, що він хотів залишити розташування збірної через непотрапляння до стартового складу. Він запевнив, що ніколи б не зрадив партнерів за командою та свою країну.

"Виграти Мундіаль для Португалії було найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар'єрі. Мені пощастило здобути багато міжнародних титулів, зокрема й з Португалією, але поставити назву нашої країни на найвищий щабель у світі було моєю найбільшою мрією.

Я боровся за це. Я важко боровся за цю мрію. За ці 5 чемпіонатів світу, на яких я грав протягом 16 років, завжди поряд із великими гравцями та за підтримки мільйонів португальців, я виклався на повну. Я все залишив на полі. Я ніколи не уникав боротьби і ніколи не відмовлявся від цієї мрії.

На жаль, вчора мрія обірвалася. Реагувати зопалу не варто. Я просто хочу, щоб усі знали, що було багато сказано, багато написано, багато припущень, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить. Я завжди був людиною, яка боролася за ціль кожного з нас, і я ніколи не повернувся б спиною до своїх товаришів за командою та своєї країни.

Наразі нема чого більше сказати. Дякую, Португаліє. Дякую, Катаре. Мрія була прекрасною, поки вона тривала… Тепер час дозволити кожному зробити свої висновки", – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

В 1/4 фіналу ЧС-2022 підопічні Фернанду Сантуша мінімально поступилися збірній Марокко.

Чемпіонат світу в Катарі став п'ятим у кар'єрі 37-річного Роналду і цілком ймовірно, що останнім.

Після вильоту з Мундіалю Кріштіану залишив поле зі сльозами на очах.

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