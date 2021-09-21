Роналду протягом трьох років був жертвою шахрайки: обібрала футболіста на шестизначну суму

Роналду протягом трьох років був жертвою шахрайки: обібрала футболіста на шестизначну суму

Працівниця туристичної агенції бронювала поїздки з кредитних карток Кріштіану без його відома.

Зірковий форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду став жертвою шахрайства з боку працівниці туристичної компанії.

Як повідомляє Jornal de Noticias, португальця понад три роки обманювала співробітниця тревел-агентства, якій він довірив свої кредитні карти та коди до них. Від лютого 2007 року до липня 2010-го, під час виступів Роналду за МЮ і "Реал", від його імені були заброньовані понад 200 поїздок, яких футболіст насправді не скоював.

Загальний збиток склав 288 тисяч євро. Повідомляється, що Роналду не знав про втрату грошей.

Роналду не єдиний, хто постраждав від цієї схеми. Також жертвами злодійки стали агент Жорже Мендеш і футболісти Нані та Мануел Фернандеш. Вони були обмануті на загальну суму 350 тисяч євро.

У 2017 році шахрайку засудили до 4,5 року позбавлення волі умовно. Зараз вона щомісяця виплачує своєму колишньому роботодавцю компенсацію.

Раніше ТСН Проспорт писав, що будинок футболіста "Челсі" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів: злочин потрапив на камери спостереження.

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