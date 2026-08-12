Роналду публічно підтримав Мессі після смерті його батька

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль‑Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду публічно підтримав нападника "Інтера Маямі" та збірної Аргентини Ліонеля Мессі після смерті його батька.

41-річний португалець відреагував на допис 39-річного аргентинця, у якому той звернувся до покійного батька після його смерті.

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"Міцні обійми тобі та твоїм близьким у цей важкий час, Лео. Тримайся", — написав Роналду в коментарях під дописом Мессі в Instagram.

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Хорхе Мессі, батько Ліонеля Мессі, помер у віці 68 років після тривалої хвороби ввечері 7 серпня в одній із клінік аргентинського Росаріо, де проходив лікування.

В останні місяці стан здоров'я батька капітана збірної Аргентини погіршився, через що він не зміг супроводжувати родину на матчах чемпіонату світу-2026.

Ліонель після Мундіалю проводив час із батьком, перш ніж повернутися до "Інтера Маямі". Аргентинець зі сльозами на очах відсвяткував кілька голів на ЧС, а журналістам пояснював, що його сльози пов'язані не з футболом, а з важкою ситуацією в родині, але не розкривав подробиць.

У червні родина Мессі повідомляла, що Хорхе перебуває під наглядом лікарів і проходить реабілітацію. Точний діагноз родичі не розкривали.

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Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес.

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