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Роналду публічно підтримав Мессі після смерті його батька
Кріштіану висловив співчуття Ліонелю та його родині.
Форвард саудівського "Аль‑Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду публічно підтримав нападника "Інтера Маямі" та збірної Аргентини Ліонеля Мессі після смерті його батька.
41-річний португалець відреагував на допис 39-річного аргентинця, у якому той звернувся до покійного батька після його смерті.
"Міцні обійми тобі та твоїм близьким у цей важкий час, Лео. Тримайся", — написав Роналду в коментарях під дописом Мессі в Instagram.
Хорхе Мессі, батько Ліонеля Мессі, помер у віці 68 років після тривалої хвороби ввечері 7 серпня в одній із клінік аргентинського Росаріо, де проходив лікування.
В останні місяці стан здоров'я батька капітана збірної Аргентини погіршився, через що він не зміг супроводжувати родину на матчах чемпіонату світу-2026.
Ліонель після Мундіалю проводив час із батьком, перш ніж повернутися до "Інтера Маямі". Аргентинець зі сльозами на очах відсвяткував кілька голів на ЧС, а журналістам пояснював, що його сльози пов'язані не з футболом, а з важкою ситуацією в родині, але не розкривав подробиць.
У червні родина Мессі повідомляла, що Хорхе перебуває під наглядом лікарів і проходить реабілітацію. Точний діагноз родичі не розкривали.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес.