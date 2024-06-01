Роналду розплакався після драматичної поразки у фіналі Кубка Короля Саудівської Аравії (відео)

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду не стримав емоцій та розплакався після поразки у фінальному матчі Кубка Короля Саудівської Аравії проти "Аль-Хіляля".

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. Уже на 7-й хвилині зустрічі за "Аль-Хіляль" забив Александар Мітрович. На це підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру відповіли голом Аймана Ях'ї на 88-й хвилині.

Зазначимо, що в матчі було три вилучення. На 56-й хвилині воротар "Аль-Насра" Давід Оспіна зіграв рукою за межами штрафного майданчика і отримав пряму червону картку – Роналду та Ко залишилися в меншості.

Наприкінці другого тайму рефері вилучив з поля двох гравців "Аль-Хіляля". На 87-й хвилині за удар суперника головою пряму червону картку заробив захисник Алі Аль-Болеахі, а на 90-й хвилині другу жовту картку отримав оборонець Каліду Кулібалі, залишивши свою команду удев'ятьох.

В екстратаймах "Аль-Наср" не зумів скористатися чисельною більшістю, тож володар трофею визначався у серії пенальті. Роналду свій одинадцятиметровий реалізував, але його партнери – Алекс Теллес, Алі Аль-Хассан та Мешарі Аль-Немер забити не змогли. Футболісти "Аль-Хіляля" схибили на один раз менше і в підсумку здобули перемогу.

Огляд матчу "Аль-Хіляль" – "Аль-Наср"

Після матчу Кріштіану ліг на газон та розплакався. Одноклубники та персонал "Аль-Насра" намагалися втішити 39-річного португальця.

Nothing hurts a football fan more than seeing Ronaldo cry pic.twitter.com/YSMsZKBE9z — Trey (@UTDTrey) May 31, 2024

Hard to see Cristiano Ronaldo like this pic.twitter.com/qtVmotQTOg — CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2024

Таким чином, "Аль-Хіляль" оформив золотий дубль. Підопічні Жорже Жезуса також виграли чемпіонат Саудівської Аравії, випередивши "Аль-Наср" на 14 очок.

Роналду ж закінчив сезон у Саудівській Аравії без трофеїв. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії, забивши 35 голів за 31 матч, а також зробив 11 асистів.

Загалом цього сезону Роналду зіграв 44 матчі за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 42 голи та зробив 13 асистів.

Нагадаємо, Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє 200 мільйонів доларів на рік.

Читайте також:

Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Ексфутболіст відомих українських клубів загинув на війні проти російських окупантів