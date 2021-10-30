Роналду рятує Сульшера від звільнення: "Манчестер Юнайтед" зім'яв "Тоттенгем" і перервав чорну смугу

На рахунку Кріштіану гол плюс асист.

"Манчестер Юнайтед" виявився сильнішим за "Тоттенгем" у поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. Головна битва туру в Лондоні завершилася розгромною перемогою "червоних дияволів" з рахунком 3:0 .

Підопічні Уле Гуннара Сульшера, який опинився за крок від звільнення після невтішної серії результатів команди в Чемпіонаті Англії (три поразки та нічия в останніх чотирьох зустрічах), вийшли вперед на 39-й хвилині. Кріштіану Роналду ударом злету замкнув навіс від Бруну Фернандеша на дальній кут воротарського майданчика.

У другому таймі "червоні дияволи" закріпили свою перевагу. На 64-й хвилині Роналду передачею вивів Едінсона Кавані на ворота "шпор", і уругвайський нападник перекинув голкіпера.

На 87-й хвилині Маркус Рашфорд, який на 71-й хвилині замінив Роналду, забив третій гол у ворота лондонців і встановив остаточний рахунок у цьому поєдинку.

"Манчестер Юнайтед" (17 балів) піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенгем" (15 очок) перебуває на 8-й сходинці.

У наступному турі АПЛ МЮ 6 листопада прийме "Манчестер Сіті", а "шпори" на наступний день на виїзді зіграють проти "Евертона".

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