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Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії та встановив два нові рекорди

Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії та встановив два нові рекорди

Кріштіану Роналду / Фото: x.com/AlNassrFC_EN

39-річний португалець побив рекорд саудівської ліги за кількістю забитих голів за один сезон.

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії за підсумками сезону-2023/24.

У домашньому матчі заключного туру проти "Аль-Іттіхада" 39-річний португалець оформив дубль, чим допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:2.

Таким чином, Кріштіану виграв бомбардирські перегони турніру, забивши за сезон 35 голів – для цього йому знадобився 31 поєдинок. Він на 7 м'ячів випередив найближчого переслідувача – нападника "Аль-Хіляля" Александара Мітровича. Також в активі Роналду 11 асистів.

Португальський феномен встановив новий рекорд чемпіонату Саудівської Аравії за кількістю голів в одному сезоні. За цим показником він обійшов марокканця Абдерразака Хамдалла, який забив 34 м'ячі у складі "Аль-Насра" у саудівській лізі в кампанії-2018/19.

Крім цього, Роналду встановив ще одне унікальне досягнення. Кріштіану – перший футболіст в історії, який став найкращим бомбардиром у чотирьох різних лігах. Раніше йому це вдавалося у Ла Лізі (тричі), Серії А та АПЛ.

Зазначимо, що цього сезону Роналду зіграв 43 матчі за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 42 голи та зробив 13 асистів.

"Аль-Наср" посів друге місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру відстали від "Аль-Хіляля" на 14 очок.

Нагадаємо, Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

Раніше КріРо виступав за лісабонський "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридський "Реал" (2009-2018) і туринський "Ювентус" (2018-2021).

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