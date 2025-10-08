Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером.

Як повідомляє Bloomberg, це стало можливим завдяки новому контракту, який Кріштіану підписав з "Аль-Насром" влітку цього року.

Загальні статки 40-річного португальського нападника оцінюються в суму 1,4 мільярда доларів.

Зазначається, що від 2002 до 2023 року Роналду заробив понад 550 мільйонів доларів. Він також підписав десятирічний контракт з Nike на суму близько 18 мільйонів доларів на рік та інші рекламні контракти з такими брендами, як Armani та Castrol, що збагатило його на понад 175 мільйонів доларів.

Після переходу до "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року Кріштіану отримував зарплату в розмірі близько 200 мільйонів доларів на рік до сплати податків, а також додаткові виплати, зокрема бонус за підписання контракту в розмірі 30 мільйонів доларів.

Водночас зазначається, що форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі протягом своєї кар'єри заробив понад 600 мільйонів доларів до вирахування податків.

Роналду – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів, чемпіон Європи-2016, дворазовий тріумфатор Ліги націй.

Кріштіану також є найкращим бомбардиром в історії збірних. У його активі 141 гол у 223 матчах за національну команду Португалії.

Раніше повідомлялося, що Роналду освідчився своїй коханій Джорджині Родрігес.