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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Роналду тимчасово відсторонили від збірної Португалії після гучного скандалу

Португальська федерація футболу відкрила дисциплінарну справу проти легенди.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Португальська федерація футболу оголосила про тимчасове відсторонення форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду від збірної Португалії після гучного скандалу.

Про це повідомив авторитений інсайдер Фабріціо Романо.

Роналду було "тимчасово відсторонено", тепер він чекає на остаточне рішення у дисциплінарній справі, яку проти нього відкрила Португальська федерація футболу.

"Початок дисциплінарного провадження проти Кріштіану Роналду згідно з рішенням Секції з питань неспортивної поведінки від 9 жовтня 2026 року з метою розслідування можливого дисциплінарного значення фактів, що мали місце 7 жовтня.

Без упередження щодо автоматичного попереднього відсторонення, яке діяло щодо нього до дати винесення рішення, було визначено неавтоматичне попереднє відсторонення гравця, а процесу було надано статус термінового", — йдеться у заяві федерації.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Роналду образився на Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний тренер заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування національної команди. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

41-річний Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після гучного скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Також ми розповідали, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.

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