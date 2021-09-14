Роналду у другому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед" відзначився новим рекордом у Лізі чемпіонів

Роналду у другому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед" відзначився новим рекордом у Лізі чемпіонів

Португалець учергове вписав своє ім'я в історію футболу.

Зірковий форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зі швейцарським "Янг Бойз".

Для 36-річного нападника це всього друга гра за "червоних дияволів" після його повернення у клуб. Також вона стала для Кріштіану 177-ю в Лізі чемпіонів. Він зрівнявся з показником іспанця Ікера Касільяса, який до сьогоднішнього дня був одноосібним рекордсменом турніру за кількістю проведених у ньому матчів.

101 поєдинок у Лізі чемпіонів Роналду зіграв у складі мадридського "Реала", 53 - за "Манчестер Юнайтед" і 23 - за туринський "Ювентус". У цих іграх португалець забив 135 м'ячів.

"Манчестер Юнайтед" виграє у "Янг Бойз" на 30 хвилину поэдинку з рахунком 1:0. Автором голу став якраз Роналду.

За трансфер Кріштіану МЮ заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро. Також передбачені бонуси в розмірі до 8 мільйонів євро в залежності від виступів португальця. Нападник підписав контракт за схемою 2+1.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у дебютному матчі за "Манчестер Юнайтед" після повернення Роналду оформив дубль у ворота "Ньюкасла".

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