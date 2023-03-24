Роналду в рекордному матчі допоміг Португалії розбити Ліхтенштейн у відборі на Євро-2024 (відео)

Кріштіану оформив дубль, побивши світовий рекорд за кількістю поєдинків за збірну.

Збірна Португалії на своєму полі розгромила команду Ліхтенштейну в матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 – 4:0 .

Господарі вийшли вперед вже на 8-й хвилині зусиллями Жуана Канселу. Після перерви Бернарду Сілву подвоїв перевагу португальців.

А потім дубль оформив Кріштіану Роналду. На 51-й хвилині він реалізував пенальті, а на 63-й відзначився вже з гри.

Огляд матчу

Цей матч став для Роналду 197-м за збірну Португалії. 38-річний форвард став абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних поєдинків на рівні національних збірних. Попередній рекорд, 196 матчів, належав форварду збірної Кувейту Бадеру Аль-Мутава.

Most caps in men's international football history:



◉ 197 - Cristiano Ronaldo

◎ 196 - Bader Al-Mutawa

◎ 195 - Soh Chin Ann



CR197 makes more history. — Squawka (@Squawka) March 23, 2023

Крім того, Кріштіану оновив власний рекорд за голами за збірну. Тепер на його рахунку 120 голів у футболці національної команди. Роналду забиває за збірну Португалії вже 20 років поспіль.

Cristiano Ronaldo has now scored for Portugal in each of the last TWENTY years:



◉ 2004

◉ 2005

◉ 2006

◉ 2007

◉ 2008

◉ 2009

◉ 2010

◉ 2011

◉ 2012

◉ 2013

◉ 2014

◉ 2015

◉ 2016

◉ 2017

◉ 2018

◉ 2019

◉ 2020

◉ 2021

◉ 2022

◉ 2023



Perfect way to celebrate a record. pic.twitter.com/LSbx9uqcIS — Squawka (@Squawka) March 23, 2023

У паралельних іграх групи J Боснія і Герцеговина вдома розбила Ісландію (3:0), а Словаччина і Люксембург розписали нічию (0:0).

В рамках другого туру групи J, 26 березня, Португалія на виїзді зіграє з Люксембургом, а Ліхтенштейн вдома прийме Ісландію.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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