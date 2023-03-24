Роналду в рекордному матчі допоміг Португалії розбити Ліхтенштейн у відборі на Євро-2024 (відео)

Кріштіану оформив дубль, побивши світовий рекорд за кількістю поєдинків за збірну.
Збірна Португалії на своєму полі розгромила команду Ліхтенштейну в матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 – 4:0.
Господарі вийшли вперед вже на 8-й хвилині зусиллями Жуана Канселу. Після перерви Бернарду Сілву подвоїв перевагу португальців.
А потім дубль оформив Кріштіану Роналду. На 51-й хвилині він реалізував пенальті, а на 63-й відзначився вже з гри.
Огляд матчу
Цей матч став для Роналду 197-м за збірну Португалії. 38-річний форвард став абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних поєдинків на рівні національних збірних. Попередній рекорд, 196 матчів, належав форварду збірної Кувейту Бадеру Аль-Мутава.
Most caps in men's international football history:— Squawka (@Squawka) March 23, 2023
◉ 197 - Cristiano Ronaldo
◎ 196 - Bader Al-Mutawa
◎ 195 - Soh Chin Ann
CR197 makes more history.
Крім того, Кріштіану оновив власний рекорд за голами за збірну. Тепер на його рахунку 120 голів у футболці національної команди. Роналду забиває за збірну Португалії вже 20 років поспіль.
Cristiano Ronaldo has now scored for Portugal in each of the last TWENTY years:— Squawka (@Squawka) March 23, 2023
◉ 2004
◉ 2005
◉ 2006
◉ 2007
◉ 2008
◉ 2009
◉ 2010
◉ 2011
◉ 2012
◉ 2013
◉ 2014
◉ 2015
◉ 2016
◉ 2017
◉ 2018
◉ 2019
◉ 2020
◉ 2021
◉ 2022
◉ 2023
Perfect way to celebrate a record. pic.twitter.com/LSbx9uqcIS
У паралельних іграх групи J Боснія і Герцеговина вдома розбила Ісландію (3:0), а Словаччина і Люксембург розписали нічию (0:0).
В рамках другого туру групи J, 26 березня, Португалія на виїзді зіграє з Люксембургом, а Ліхтенштейн вдома прийме Ісландію.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.
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