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Роналду в рекордному матчі допоміг Португалії розбити Ліхтенштейн у відборі на Євро-2024 (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
2 хв
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Роналду в рекордному матчі допоміг Португалії розбити Ліхтенштейн у відборі на Євро-2024 (відео)

Кріштіану Роналду / Фото: Associated Press

Кріштіану оформив дубль, побивши світовий рекорд за кількістю поєдинків за збірну.

Збірна Португалії на своєму полі розгромила команду Ліхтенштейну в матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 – 4:0.

Господарі вийшли вперед вже на 8-й хвилині зусиллями Жуана Канселу. Після перерви Бернарду Сілву подвоїв перевагу португальців.

А потім дубль оформив Кріштіану Роналду. На 51-й хвилині він реалізував пенальті, а на 63-й відзначився вже з гри.

Огляд матчу

Цей матч став для Роналду 197-м за збірну Португалії. 38-річний форвард став абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних поєдинків на рівні національних збірних. Попередній рекорд, 196 матчів, належав форварду збірної Кувейту Бадеру Аль-Мутава.

Крім того, Кріштіану оновив власний рекорд за голами за збірну. Тепер на його рахунку 120 голів у футболці національної команди. Роналду забиває за збірну Португалії вже 20 років поспіль.

У паралельних іграх групи J Боснія і Герцеговина вдома розбила Ісландію (3:0), а Словаччина і Люксембург розписали нічию (0:0).

В рамках другого туру групи J, 26 березня,  Португалія на виїзді зіграє з Люксембургом, а Ліхтенштейн вдома прийме Ісландію.

  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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Дата публікації
Перегляди
134
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