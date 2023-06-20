Роналду в ювілейному матчі приніс збірній Португалії перемогу у відборі на Євро-2024 (відео)

Кріштіану став героєм свого 200-го поєдинку за національну команду.

Збірна Португалії перемогла команду Ісландії у гостьовому матчі 4-го туру відбору на Євро-2024 – 0:1 .

Підопічні Роберто Мартінеса тривалий час не могли зламати опір суперника. Незважаючи на суттєву перевагу у володінні м'ячем, португальцям не вдалося створити великої кількості гольових моментів.

На 81-й хвилині ісландці залишилися в меншості – другу жовту картку заробив Віллум Тор Віллумссон.

Гості скористалися чисельною перевагою за хвилину до закінчення основного часу, коли Кріштіану Роналду забив переможний м'яч.

Варто зазначити, що матч проти Ісландії був для Роналду ювілейним – Кріштіану став першим в історії футболістом, який зіграв за національну збірну 200 матчів.

Honrar o caminho ⚽️ Do início de tudo até hoje: Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre! #VesteABandeira pic.twitter.com/YyMAfh54g0 — Portugal (@selecaoportugal) June 20, 2023

До слова, Роналду є найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Тепер на його рахунку 123 голи за команду Португалії, а також 43 асисти.

Огляд матчу

Таким чином, збірна Португалії здобула четверту поспіль перемогу в кваліфікації на Євро-2024. Із 12 очками Роналду та Ко лідирують у групі J. Далі розташувалися Словаччина (10), Люксембург (7), Боснія і Герцеговина (3), Ісландія (3) та Ліхтенштейн (0).

Дивіться також: Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Цікаво, що в рамках 4-го туру відбору на континентальну першість Боснія і Герцеговина вдома поступилася Люксембургу (0:2). Своєю чергою, Словаччина на виїзді обіграла Ліхтенштейн (0:1).

У наступному турі відбору на Євро-2024 8 вересня португальці в гостях зіграють зі Словаччиною, Люксембург прийматиме Ісландію, а Боснія і Герцеговина вдома зустрінеться з Ліхтенштейном.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

Читайте також:

Англія феєрично познущалася з Північної Македонії в групі збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України насилу обіграла Мальту у відборі на Євро-2024 – Ярмоленко не забив пенальті (відео)

Ребров прокоментував складну перемогу збірної України над Мальтою у відборі на Євро-2024