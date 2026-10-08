Роналду відреагував на завершення кар'єри Мессі у збірній Аргентини

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / © Associated Press

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Португальський нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відреагував на завершення форвардом "Інтера Маямі" Ліонелем Мессі кар'єри у збірній Аргентини.

Після прощального матчу за національну команду 39-річний аргентинець опублікував у Instagram допис із подякою, а 41-річний португалець залишив своє повідомлення в коментарях під публікацією.

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"Лео, ти стільки років захищав кольори своєї країни, і ця історія житиме вічно. Ти заслуговуєш на мою величезну повагу за все, чого досяг з Аргентиною. Обіймаю", — написав Роналду.

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Останнім матчем Мессі за збірну Аргентини стала товариська гра з Беніном (3:0), де восьмиразовий володар "Золотого м'яча" забив гол та віддав дві результативні передачі.

Мессі виступав за збірну Аргентини від 2005 року, провівши 208 матчів і забивши 126 голів. Разом з "альбіселесте" Лео став олімпійським чемпіоном 2008 року та переможцем Фіналіссіми (2022). Також він виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), двічі був фіналістом Мундіалів (2014, 2026).

Сам Роналду нещодавно посварився з головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем та самовільно залишив розташування національної команди. Пізніше Кріштіану розповів, що стало причиною конфлікту, а також попросив вибачення у партнерів і португальського народу.

Раніше повідомлялося, що Роналду оголосив, чи планує після скандалу завершувати кар'єру в збірній Португалії.

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