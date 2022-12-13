Роналду визначився зі своїм майбутнім у збірній Португалії вильоту з ЧС-2022 – ЗМІ

Кріштіану налаштований поїхати в складі національної команди на Євро-2024.
Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду не збирається завершувати свої виступи за національну збірну після вильоту команди з чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє видання Correio da Manha.
За інформацією джерела, 37-річний футболіст переконаний що може й надалі приносити користь своїй національній команді.
Нібито Роналду визнав, що наразі перебуває не в найкращій формі. Однак Кріштіану вважає, що це пов'язано виключно з тим, що він не зміг нормально провести передсезонну підготовку з "Манчестер Юнайтед".
Зазначається, що Роналду хоче зіграти за збірну Португалії на Євро-2024 в Німеччині.
Чемпіонат світу в Катарі став п'ятим у кар'єрі КріРо. В 1/4 фіналу підопічні Фернанду Сантуша мінімально поступилися збірній Марокко. Після вильоту з Мундіалю Роналду залишив поле зі сльозами на очах.
Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью може замінити Фернанду Сантуша на посаді головного тренера збірної Португалії.
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