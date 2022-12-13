Роналду визначився зі своїм майбутнім у збірній Португалії вильоту з ЧС-2022 – ЗМІ

Кріштіану налаштований поїхати в складі національної команди на Євро-2024.

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду не збирається завершувати свої виступи за національну збірну після вильоту команди з чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє видання Correio da Manha.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст переконаний що може й надалі приносити користь своїй національній команді.

Нібито Роналду визнав, що наразі перебуває не в найкращій формі. Однак Кріштіану вважає, що це пов'язано виключно з тим, що він не зміг нормально провести передсезонну підготовку з "Манчестер Юнайтед".

Зазначається, що Роналду хоче зіграти за збірну Португалії на Євро-2024 в Німеччині.

Чемпіонат світу в Катарі став п'ятим у кар'єрі КріРо. В 1/4 фіналу підопічні Фернанду Сантуша мінімально поступилися збірній Марокко. Після вильоту з Мундіалю Роналду залишив поле зі сльозами на очах.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью може замінити Фернанду Сантуша на посаді головного тренера збірної Португалії.

Читайте також:

Роналду прокоментував виліт збірної Португалії з ЧС-2022, спростувавши скандальні чутки про себе

Аргентина – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022

Франція – Марокко: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022