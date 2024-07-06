Роналду вперше в кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі.

У чвертьфіналі Євро-2024 збірна Франції у серії пенальті здолала Португалію після безгольової нічиєї в основний і додатковий час матчу.

Таким чином, "Ле Бле" вийшли до півфіналу континентальної першості, де позмагаються з Іспанією, яка в 1/4 фіналу на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у Німеччини путівку до наступної стадії.

А для португальців чемпіонат Європи на цьому завершено. Турнір у Німеччині став для Роналду першим міжнародним, у якому він не зумів забити жодного гола.

39-річний Кріштіану на Євро-2024 провів п'ять матчів: з Чехією, Туреччиною, Грузією, Словенією та Францією, але жодного разу так і не зміг вразити ворота суперників, якщо не враховувати голи у серії пенальті.

До цього Роналду незмінно забивав на п'яти попередніх Євро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) та п'яти чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

For the first time in his career, Cristiano Ronaldo has failed to score at a major international tournament.



◉ 2004 EUROs

◉ 2006 World Cup

◉ 2008 EUROs

◉ 2010 World Cup

◉ 2012 EUROs

◉ 2014 World Cup

◉ 2016 EUROs

◉ 2018 World Cup

◉ 2020 EUROs

◉ 2022 World Cup

◎ 2024… pic.twitter.com/3R8YVUCEB5 — Squawka (@Squawka) July 5, 2024

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024. Кріштіану став першим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Також Роналду з 14 забитими м'ячами є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.

На Євро-2024 португальському форварду підкорилося ще одне визначне досягнення. Результативна передача в матчі проти Туреччини стала для Роналду 8-ю на чемпіонатах Європи. Завдяки цьому Кріштіану наздогнав чеха Карела Поборського у списку найкращих асистентів в історії Євро.

Нагадаємо, Роналду мав чудовий шанс забити в екстратаймах матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії, але з пенальті не зумів переграти голкіпера суперника Яна Облака.

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