Роналду встановив черговий рекорд і вивів "Манчестер Юнайтед" до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

У першому матчі після звільнення Сульшера "манкуніанці" обіграли "Жовту субмарину".

"Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Вільярреал" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів і достроково вийшов до плейоф - 2:0 .

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Тривалий час "червоним дияволам" не вдавалося зламати опір суперника, але наприкінці поєдинку своє слово сказав Кріштіану Роналду. Саме його гол на 78-й хвилині став переломним у цій зустрічі.

Забивши у ворота "Вільярреала", 36-річний португалець поповнив приголомшливу колекцію своїх рекордів. Роналду став першим гравцем англійського клубу, який забивав у 5 перших матчах Ліги чемпіонів одного сезону.

5 - Cristiano Ronaldo is the first ever player to score in each of an English club's first five matches of a single European Cup/Champions League season (excluding qualifiers). Famous. pic.twitter.com/zkmjLaSWqk — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2021

На останній хвилині основного часу іспанський клуб остаточно добив Джейдон Санчо, якому асистував Бруну Фернандеш.

Зазначимо, що для МЮ це був перший матч після звільнення Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера. В Іспанії командою керував Майкл Каррік, який зараз тимчасово очолює "манкуніанців".

Відеоогляд поєдинку

"Манчестер Юнайтед" (10 очок) за тур до закінчення групового етапу гарантував собі місце в плейоф Ліги чемпіонів. "Вільярреал" (7 балів) залишається на другому місці. Сьогодні "Жовту субмарину" може обійти "Аталанта" (5 очок), якщо обіграє "Янг Бойз" (3 бали).

Поєдинки заключного шостого туру в квартеті F заплановано на 8 грудня: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вільярреал"

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