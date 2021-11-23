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Роналду встановив черговий рекорд і вивів "Манчестер Юнайтед" до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

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Роналду встановив черговий рекорд і вивів "Манчестер Юнайтед" до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Associated Press

У першому матчі після звільнення Сульшера "манкуніанці" обіграли "Жовту субмарину".

"Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Вільярреал" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів і достроково вийшов до плейоф - 2:0.

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Тривалий час "червоним дияволам" не вдавалося зламати опір суперника, але наприкінці поєдинку своє слово сказав Кріштіану Роналду. Саме його гол на 78-й хвилині став переломним у цій зустрічі.

Забивши у ворота "Вільярреала", 36-річний португалець поповнив приголомшливу колекцію своїх рекордів. Роналду став першим гравцем англійського клубу, який забивав у 5 перших матчах Ліги чемпіонів одного сезону.

На останній хвилині основного часу іспанський клуб остаточно добив Джейдон Санчо, якому асистував Бруну Фернандеш.

Зазначимо, що для МЮ це був перший матч після звільнення Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера. В Іспанії командою керував Майкл Каррік, який зараз тимчасово очолює "манкуніанців".

Відеоогляд поєдинку

  • "Манчестер Юнайтед" (10 очок) за тур до закінчення групового етапу гарантував собі місце в плейоф Ліги чемпіонів. "Вільярреал" (7 балів) залишається на другому місці. Сьогодні "Жовту субмарину" може обійти "Аталанта" (5 очок), якщо обіграє "Янг Бойз" (3 бали).
  • Поєдинки заключного шостого туру в квартеті F заплановано на 8 грудня: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вільярреал"

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