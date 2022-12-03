Роналду встановив уніальний рекорд за кількістю ударів на ЧС-2022

Португалець став першим гравцем, який досяг позначки в 100 ударів на Мундіалях.
Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив чергове унікальне досягнення на чемпіонаті світу-2022.
Португалець став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.
Про це повідомляє аналітичний портал Opta.
Для цього Роналду знадобилося 20 матчів. Результативними з сотні ударів Кріштіану виявилися 8.
За три матчі на груповому етапі ЧС-2022 португалець зробив 9 ударів та забив 1 гол.
100 - Cristiano Ronaldo has attempted exactly 100 shots at World Cup tournaments, the first player to reach this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022
- Збірна Португалії з 6 очками пробилася до плейоф ЧС-2022 з першого місця.
- У 1/8 фіналу португальці зустрінуться зі Швейцарією. Матч відбудеться у вівторок, 6 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.
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