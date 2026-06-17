Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Роналду вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти ДР Конго.

Завдяки цьому йому підкорилося унікальне досягнення. У віці 41 року та 132 днів він став найстаршим польовим гравцем в історії Мундіалів, який розпочав поєдинок з перших хвилин.

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Матч Португалія — ДР Конго розпочався у середу, 17 червня, о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що Роналду також повторив рекорд Мессі на чемпіонатах світу — португалець слідом за аргентинцем зіграв на своєму шостому Мундіалі.

У цьому квартеті також виступають збірні Узбекистану та Колумбії, які зустрінуться в очному поєдинку першого туру в четвер, 18 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Раніше повідомлялося, що Мессі повторив історичний рекорд за голами на чемпіонатах світу.

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