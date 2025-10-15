ТСН у соціальних мережах

Проспорт
6
1 хв

Роналду встановив рекорд за забитими голами у кваліфікації чемпіонатів світу

Кріштіану підкорилося чергове історичне досягнення.

Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів світу з футболу.

У вівторок, 14 жовтня, Кріштіану оформив дубль в матчі відбору на ЧС-2026 проти Угорщини (2:2), вразивши ворота суперника на 22-й і 45+3-й хвилинах.

Для 40-річного Роналду ці голи стали 40-м та 41-м у відбіркових матчах до чемпіонатів світу. Щоб досягнути цієї позначки, Кріштіану знадобився 51 поєдинок.

Роналду став абсолютним рекордсменом за цим показником, перевершивши досягнення Карлоса Руїса з Гватемали, який забив 39 голів у 47 матчах.

Трійку найкращих бомбардирів в історії кваліфікації чемпіонатів світу замикає аргентинський форвард Ліонель Мессі, у чиєму активі 36 голів у 72 поєдинках.

Найкращі бомбардири в історії кваліфікації чемпіонатів світу (топ-5)

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 40 голів (51 матч, 2006-…)

2. Карлос Руїс (Гватемала) – 39 голів (47 матчів, 2002-2018)

3. Ліонель Мессі – 36 голів (72 матчі, 2006-…)

4. Алі Даеї (Іран) – 35 голів (51 матч, 1994-2006)

5. Роберт Левандовські (Польща) – 32 голи (41 матч, 2010-…)

Загалом на рахунку Роналду тепер 948 голів за кар'єру. З них він 143 забив у футболці національної команди.

