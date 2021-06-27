Роналду їде додому: збірна Бельгії в матчі фаворитів вибила Португалію з Євро-2020

Роналду їде додому: збірна Бельгії в матчі фаворитів вибила Португалію з Євро-2020

Все у грі вирішив один гол.

Збірна Бельгії обіграла національну команду Португалії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Зустріч на стадіоні "Естадіо де-ла-Картуха" в Севільї завершилася з рахунком 1:0.

Перший тайм вийшов дуже обережним у виконанні обох команд. Тому гол Торгана Азара виявився дещо несподіваним. На 42-й хвилині вінгеру бельгійців вдався чудовий удар з-за меж карного майданчика у дальній кут воріт суперників.

Associated Press

Після перерви португальці додали в агресії і притиснули "червоних дияволів", проте ті стійко тримали оборону. Та все ж свої моменти Кріштіану Роналду і Ко таки мали.

Найреальніший шанс зрівняти рахунок був у Рафаеля Геррейру, проте йому трохи не пощастило: його удар метрів з 18 прийшовся у стійку.

Associated Press

У заключні хвилини зустрічі збірна Португалії влаштувала справжній штурм, проте бельгійці змогли вистояти, вибивши чинного чемпіона континенту з турніру.

У чвертьфіналі збірна Бельгії зіграє з Італією.

Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

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