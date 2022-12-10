Роналду їде додому: збірна Марокко сенсаційно вибила Португалію та вийшла до півфіналу ЧС-2022 (відео)

Збірна Марокко перемогла команду Португалії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Туммама" у Досі закінчився з рахунком 1:0 .

Перший тайм несподівано залишився за африканцями. Марокканці відкрили рахунок перед перервою – на 42-й хвилині Юссеф Ен Несірі вистрибнув найвище після навісу з лівого флангу та з близької відстані ударом головою переправив м'яч у ворота.

Підопічні Фернанду Сантуша могли одразу ж відновити паритет – Бруну Фернандеш з правого флангу влучив у верхній каркас воріт.

У другому таймі португальці великими силами пішли в атаку. На 64-й хвилині Бруну Фернандеш мав класну нагоду, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів над поперечиною.

На 82-й хвилині воротам марокканців загрожував Жоау Феліш. Він обігрався з Кріштіану Роналду, який вийшов на заміну на початку другого тайму, та пробив з межі штрафного майданчика. Але африканців врятував голкіпер Яссін Буну, який здійснив розкішний сейв і витягнув м'яч з-під поперечини.

На 90+3-й хвилині збірна Португалії отримала чисельну перевагу. Валід Шеддіра за дві хвилини заробив дві жовті картки і залишив свою національну команду удесятьох.

Проте Роналду і Ко так і не вдалося врятуватися від поразки. Португальці сенсаційно залишають Мундіаль, а марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка зіграє в півфіналі чемпіонату світу з футболу.

Огляд матчу

У півфіналі збірна Марокко зустрінеться з тріумфатором поєдинку Англія – Франція, який відбудеться також 10 грудня, але о 21:00 за киїським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

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