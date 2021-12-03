Роналду з космічним досягненням приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Арсеналом" в АПЛ

Португалець оформив дубль.

"Манчестер Юнайтед" у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги здобув вольову перемогу над лондонським "Арсеналом" із рахунком 3:2 .

Зазначимо, рахунок в цій грі було відкрито вже на 13 хвилині - півзахисник "канонірів" Еміль Смір-Роу побачив, що на газоні лежить голкіпер господарів Давід Де Хеа та, як наслідок, точно пробив повз нього.

Цікаво, що цей епізод викликав справжнє обурення з боку гравців "манкуніанців", які почали апелювати до головного арбітра з вимогою скасувати цей гол. Утім, після підказка VAR, суддя вказав на центр поля. Уся річ в тому, що під час ігрового моменту Де Хеа зіткнувся зі своїм партнером по команді Фредом та отримав пошкодження, залишившись лежати на газоні. Сміт-Роу, побачивши це, вирішив пробити по воротах.

Associated Press

Associated Press

Попри це, піти на перерву, ведучи в рахунку гравцям "Арсенала" не судилося - Бруну Фернандеш на 44 хвилині відновив паритет у протистоянні.

На початку другого тайму, а саме на 52 хвилині , "Манчестер Юнайтед" завдяки зусиллям Кріштіану Роналду вперше у цій грі вийшов уперед. Цей гол у виконанні 36-річного португальця став для нього знаковим, адже саме він дозволив Роналду перетнути межу у 800 м'ячів за кар'єру. Для цього йому знадобилося 1 095 матчів.

Associated Press

Associated Press

Утім, за дві хвилини лондонці зрівняли рахунок завдяки Мартіну Едегору. Цікаво, що новий головний тимчасовий тренер МЮ Ральф Рангнік спостерігав за матчем з трибун, а керував командою Майкл Каррік, який одразу після гри подав у відставку.

Перемогу "Манчестер Юнайтед" приніс усе той ж Роналду, який на 70 хвилині вдало реалізував пенальті.

Associated Press