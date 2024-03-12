Роналду з метра не влучив у ворота: "Аль-Наср" драматично вилетів з азійської Ліги чемпіонів (відео)

"Аль-Наср" суперзіркового форварда Кріштіану Роналду не зумів вийти до півфіналу азійської Ліги чемпіонів, вилетівши з турніру від "Аль-Айна" з ОАЕ, колишньої команди головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Після мінімальної виїзної поразки в першому матчі (0:1) "Аль-Наср" на своєму полі поступався з рахунком 0:2 у другому поєдинку – дубль оформив марокканець Суф'ян Рахімі.

Однак потім саудівський клуб здійснив камбек, забивши три м'ячі. Перед перервою відставання господарів скоротив Абдулрахман Гаріб, а на початку другого тайму голкіпер гостей Халід Ейса після прострілу Отавіо примудрився відбити м'яч у власні ворота.

На 72-й хвилині Алекс Теллес забив третій м'яч у ворота "Аль-Айна". Цікаво, що перед цим просто вбивчий шанс був у Роналду, але 39-річний португалець на добиванні з метра не влучив у порожній кут воріт.

Основний час матчу закінчився з рахунком 3:2, відтак 3:3 за сумою двох поєдинків. Гра перейшла до екстратаймів, де команда Кріштіану на 98-й хвилині залишилася в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив півзахисник Айман Яхья.

Еміратський клуб скористався чисельною перевагою і на 103-й хвилині забив зусиллями Султана Аль Шамсі.

Проте Роналду подарував "Аль-Насру" надію на порятунок, реалізувавши пенальті на 118-й хвилині та перевівши матч до серії післяматчевих 11-метрових.

У серії пенальті точнішими виявилися футболісти команди з ОАЕ, які реалізували всі три свої удари з позначки. А ось із чотирьох спроб "Аль-Насра" не схибив лише Роналду, тоді як Марсело Брозович, Таллес і Отавіо не змогли забити, що коштувало їхній команді вильоту з турніру.

У півфіналі азійської Ліги чемпіонів "Аль-Айн" зіграє проти ще однієї саудівської команди – "Аль-Іттіхада" Каріма Бензема або "Аль-Хіляля" Неймара, які проведуть матч-відповідь чвертьфіналу 12 березня. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "Аль-Хіляля".

Додамо, що цього сезону Роналду зіграв 33 матчі за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 29 голів та віддав 11 асистів.

Після 23 турів чемпіонату Саудівської Аравії команда Кріштіану посідає друге місце в таблиці, відстаючи від лідера "Аль-Хіляля" на 12 очок.

Нагадаємо, наприкінці лютого Роналду дискваліфікували на один матч за непристойний жест на адресу фанатів у Саудівській Аравії.

Читайте також:

Ефектний гол Мудрика допоміг "Челсі" обіграти "Ньюкасл" у результативному матчі АПЛ (відео)

Барселона – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця