Роналду за крок від переходу до нового клубу: названо дату та "космічні" умови мегатрансферу

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду вже незабаром стане гравцем "Аль-Насра" з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

Зазначається, що Роналду офіційно приєднається до нової команди 1 січня 2023 року.

Контракт із 37-річним португальцем буде розрахований на на 2,5 сезона – до літа 2025 року.

Зарплата футболіста з урахуванням бонусів і рекламних доходів складе близько 200 мільйонів євро на сезон, що зробить його найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

Зараз Роналду разом зі своєю збірною виступає на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Португалія з першого місця пробилася до плейоф турніру та в 1/8 фіналу 6 грудня зіграє проти Швейцарії.

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