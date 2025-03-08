Роналду забив Бущану, але команда українця уникла поразки у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

"Аль-Наср" зіркового португальського форварда Кріштіану Роналду поділив очки з "Аль-Шабабом" українського воротаря Георгія Бущана в матчі 24-го туру чемпіонату Саудівської Аравії (2:2).

На 44-й хвилині "Аль-Шабаб" вивів вперед марокканець Абдерразак Хамдалла, реалізувавши пенальті.

Утім, ще до свистка на перерву господарі поля не лише відігралися, а і повели в рахунку. На 45+2-й хвилині забив Айман Яхья, а на 45+7-й ворота Бущана потужним ударом з гострого кута вразив Роналду.

RONALDO SCORES A GOLAZO BUT MF CANCELLED IT WTFFF pic.twitter.com/dXmPgqtxFb — fan (@NoodleHairCR7) March 7, 2025

У дебюті другого тайму "Аль-Наср" залишився в меншості – пряму червону картку на 52-й хвилині отримав захисник Мохаммед Аль-Фатіль.

На 67-й хвилині "Аль-Шабаб" скористався чисельною перевагою – рахунок зрівняв Мохаммед Аль-Швірех.

Зазначимо, що Бущан провів на полі повний матч. 30-річний воротар збірної України у січні цього року перейшов до "Аль-Шабаба" з київського "Динамо". За саудівський клуб Георгій уже зіграв шість поєдинків, пропустивши 12 м'ячів.

Наразі "Аль-Наср" (48 очок) посідає четверте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії – підопічні екстренера "Мілана" Стефано Піолі на 10 балів відстають від лідера "Аль-Іттіхада", у складі якого виступає французький бомбардир Карім Бензема.

"Аль-Шабаб" розташовується на шостій позиції – підопічні Фатіха Теріма мають 40 пунктів у своєму активі.

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