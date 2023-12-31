Роналду забив черговий гол і став найкращим бомбардиром світу 2023 року (відео)

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року.

У матчі 19-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Таавона" 38-річний португалець знову відзначився забитим м'ячем.

На 90+2-й хвилині він встановив підсумковий рахунок гри, замкнувши ударом головою навіс з правого флангу. Поєдинок завершився розгромною виїзною перемогою "Аль-Насра" (1:4).

Огляд матчу "Аль-Таавон" – "Аль-Наср"

Для Роналду гол у ворота "Аль-Таавона" став 54-м цього календарного року. Таким чином, саме Кріштіану фінішував на першому місці у списку найкращих бомбардирів 2023 року.

Другу позицію розділили нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе і форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, які забили 2023-го по 52 голи. Четвертим став бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, у чиєму активі 50 результативних ударів.

Найкращі бомбардири світу 2023 року (топ-5)

1. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср", збірна Португалії) – 54

2-3. Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії) – 52

2-3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції) – 52

4. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії) – 50

5. Барнабаш Варга ("Ференцварош", збірна Угорщини) – 38

Додамо, що наразі "Аль-Наср" з 46 очками перебуває на другому місці в чемпіонаті Саудівської Аравії. Підопічні екстенера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру на 7 балів відстають від лідера "Аль-Хіляля".

Раніше повідомлялося, що дубль Роналду допоміг "Аль-Насру" знищити команду іншого володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема у чемпіонаті Саудівської Аравії.

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