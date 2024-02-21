Роналду забив черговий гол і вивів "Аль-Наср" до чвертьфіналу азійської Ліги чемпіонів (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив гол у матчі-відповіді 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів проти іншого саудівського клубу "Аль-Фейха".

39-річний португалець вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв увесь поєдинок. На 86-й хвилині він відзначився забитим м'ячем – Роналду вирвався один на один з голкіпером і після помилки останнього відправив м'яч вже у порожні ворота.

GOAL NUMBER 876 FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDOpic.twitter.com/qHD8hUsr0M — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 21, 2024

Таким чином, Кріштіану встановив остоточний рахунок у грі – 2:0 . Перший гол у цій зустрічі на 17-й хвилині забив португальський нападник Отавіу.

Додамо, що Роналду відзначився у кожному з трьох офіційних матчів 2024 року. Загалом у його активі 26 голів та 11 асистів у 27 матчах за "Аль-Наср" цього сезону.

Зазначимо, що в першому матчі 1/8 фіналу Роналду ефектним голом приніс перемогу "Аль-Насру" над "Аль-Фейхом" (1:0). Тож команда португальця за сумою двох поєдинків вийшла до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі "Аль-Наср" позмагається проти "Аль-Айна" з ОАЕ, колишньої команди Сергія Реброва.

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