Роналду забив дебютний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії та врятував "Аль-Наср" від поразки (відео)

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду забив дебютний м'яч за "Аль-Наср". Це сталося в матчі 15-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фатеха".

Роналду з капітанською пов'язкою вийшов на поле в стартовому складі та відіграв повний поєдинок. На 90+3-й хвилині він реалізував пенальті, чим врятував свою команду від поразки. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Відео гола Роналду

Cristiano Ronaldo scores his first Al-Nassr goal. It’s an injury-time penalty to salvage a point at Al-Fateh.



via @ssc_sports pic.twitter.com/rG77aEQN5S — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2023

Зазначимо, що "Аль-Наср" під час матчу був змушений двічі наздоганяти суперника. На 12-й хвилині господарів вивів уперед Крістіан Тельйо, на що гості під завісу першого тайму відповіли голом Таліски. На 58-й хвилині "Аль-Фатех" знову повів у рахунку – відзначився Софіан Бендебка, але Роналду вирвав для "Аль-Насра" нічию.

На останніх секундах гри "Аль-Наср" залишився в меншості – червону картку заробив Таліска.

Огляд матчу

Таким чином, "Аль-Наср" (34 очки) піднявся на першу сходинку в турнірній таблиці. "Аль-Фатех" з 22 балами розташувався на шостому місці.

Для 37-річного португальця це був третій офіційний матч за "Аль-Наср". Раніше він дебютував у складі своєї нової команди в поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Еттіфака", а також зіграв з "Аль-Іттіхадом" у півфіналі Суперкубка країни. В обох поєдинках Кріштіану не відзначався результативними діями.

Раніше Роналду оформив дубль за об'єднану команду клубів "Аль-Хіляль" і "Аль-Наср" у товариському матчі проти ПСЖ.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт до літа 2025 року. У новому клубі він зароблятиме "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

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