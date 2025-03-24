Роналду забив гол: Португалія драматично помстилася Данії та вийшла до півфіналу Ліги націй (відео)

Кріштіану не реалізував пенальті, але потім відзначився з гри, зробивши свій внесок у перемогу.

Збірна Португалії здолала національну команду Данії в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 5:2 за підсумками екстратаймів.

У першій грі між командами, яка відбулася 20 березня у Копенгагені, данці перемогли португальців з рахунком 1:0.

Уже на старті другого поєдинку Кріштіану Роналду міг відновити паритет у двоматчевому протистоянні, але не реалізував пенальті.

На 38-й хвилині португальці таки відкрили рахунок у зустрічі – автоголом відзначився данський захисник Йоахім Андерсен.

Після перерви гості відігралися – на 56-й хвилині відзначився Расмус Крістенсен. На 72-й хвилині Роналду реабілітувався і забив з гри. Але вже за чотири хвилини Крістіан Еріксен зрівняв рахунок у поєдинку.

На 86-й хвилині Трінкау забив гол, який дозволив португальцям перевести гру до екстратаймів. Там підопічні Роберто Мартінеса дотиснули непоступливого опонента – на 91-й хвилині Трінкау оформив дубль, а потім на 115-й хвилині крапку своїм голом поставив Гонсалу Рамуш.

Таким чином, Португалія перемогла Данію з рахунком 5:3 за підсумками двох зустрічей і вийшла до півфіналу Ліги націй, де позмагається з Німеччиною. В іншому півфіналі зустрінуться Франція та Іспанія.

Огляд матчу Португалія – Данія

Півфінали Ліги націй заплановано на 4 та 5 червня, поєдинок за третє місце та фінал – 8 червня. Господарем фінальної стадії Ліги націй стане Німеччина.

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Бельгії та не змогла вийти до елітного дивізіону Ліги націй.

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