Роналду забив свій 50-й гол 2023 року та наздогнав бомбардирський показник Голанда (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився голом у переможному чвертьфінальному матчі Кубка короля Саудівської Аравії проти "Аль-Шабаба" (5:2).

38-річний португалець забив на 74-й хвилині зустрічі, коли рахунок був 3:1 на користь його команди. Кріштіану технічно обігрався з партнером і з меж штрафного відправив м'яч у дальній нижній кут.

Це 50-й гол Роналду за календарний 2023 рік, враховуючи забиті м'ячі за "Аль-Наср" та збірну Португалії.

Тепер Кріштіану ділить першу сходинку в списку найкращих бомбардирів світу поточного року з нападником "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінгом Голандом, в активі якого також 50 голів.

Третє та четверте місця у цьому рейтинг посідають Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції), які забили 2023 року по 49 голів.

Зазначимо, що Роналду є найкращим бомбардиром нинішнього розіграшу чемпіонату Саудівської Аравії. На його рахунку 16 голів і 8 асистів.

Наразі команда Кріштіану, яку очолює екстренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру, посідають другу позицію у саудівській лізі, маючи 37 очок після 16 матчів. "Аль-Наср" на 7 балів відстає від лідера "Аль-Хіляля", кольори якого захищає бразилець Неймар.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє близько 200 мільйонів доларів за сезон.

Читайте також:

Добивали ногами: у Туреччині президент клубу кулаком нокаутував арбітра після матчу – відео трешу

Манчестер Юнайтед – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу