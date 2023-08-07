Роналду забив у третьому матчі поспіль і допоміг "Аль-Насру" вийти до півфіналу арабської ЛЧ (відео)

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився голом у чвертьфінальному матчі арабської Ліги чемпіонів проти марокканського клубу "Раджа Касабланка".

38-річний португалець вийшов у стартовому складі і на 19-й хвилині відкрив рахунок. Роналду забив потужним ударом у ближній кут з меж штрафного майдачника після передачі Андерсона Таліски.

Для Кріштіану це третій гол у третьому поспіль матчі арабської ЛЧ. Раніше він забив команді "Монастір" з Тунісу та вразив ворота єгипетського "Замалека", чим вивів "Аль-Наср" до плейоф турніру.

Гол Роналду допоміг "Аль-Насру" перемогти "Раджа Касабланку" з рахунком 1:3 .

Після тріумфу над чинним переможцем арабської Ліги чемпіонів клуб Кріштіану у півфіналі турніру зіграє проти "Аль-Шорти" з Іраку. Матч відбудеться 9 серпня.

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