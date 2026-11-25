Кріштіану Роналду / facebook.com/alnassrfc

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який на початку листопада оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії, відзначився 987-м голом у кар'єрі.

41-річний португалець реалізував пенальті на 13-й хвилині матчу п'ятого туру азійської Ліги чемпіонів проти катарського "Аль-Садда", відкривши рахунок у поєдинку.

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Цей гол став для Роналду 987-м на професійному рівні — до омріяної тисячі йому залишилось забити лише 13 м'ячів.

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Згодом "Аль-Садду" вдалося відігратися, а Роналду міг знову вивести свою команду вперед, але його другий забитий м'яч скасували через офсайд.

Під завісу першого тайму гості залишилися у меншості після вилучення, а переможний гол для "Аль-Насра" (2:1) на початку другої половини зустрічі забив Жоау Феліш, відзначившись фантастичним ударом через себе з лінії штрафного майданчика в "дев'ятку".

Раніше повідомлялося, що "Реал" здійснив суперкамбек і розтрощив ПСВ у Лізі чемпіонів.

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