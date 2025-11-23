ТСН у соціальних мережах

Проспорт
424
1 хв

Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

40-річний Кріштіану надзвичайно ефектно відправив м'яч у ворота ударом у падінні через себе.

Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Легендарний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив шикарний гол бісиклетою в матчі 9-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Халіджем".

На 90+6-й хвилині поєдинку 40-річний португалець замкнув навіс з правого флангу, відправивши м'яч у ворота красивим ударом у падінні через себе.

Таким чином, Роналду встановив остаточний рахунок у цьому матчі – 4:1 на користь "Аль-Насра".

Цього сезону Кріштіану вже забив 11 голів і зробив два асисти у 12 матчах за "Аль-Наср" у всіх турнірах.

Після цієї перемоги "Аль-Наср" з 27 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті Саудівської Аравії. Найближчого переслідувача – "Аль-Хіляль" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 4 бали.

Раніше повідомлялося, що Роналду вперше в кар'єрі отримав червону картку в матчі за збірну Португалії.

