- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 424
- Час на прочитання
- 1 хв
Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії
40-річний Кріштіану надзвичайно ефектно відправив м'яч у ворота ударом у падінні через себе.
Легендарний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив шикарний гол бісиклетою в матчі 9-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Халіджем".
На 90+6-й хвилині поєдинку 40-річний португалець замкнув навіс з правого флангу, відправивши м'яч у ворота красивим ударом у падінні через себе.
Таким чином, Роналду встановив остаточний рахунок у цьому матчі – 4:1 на користь "Аль-Насра".
Цього сезону Кріштіану вже забив 11 голів і зробив два асисти у 12 матчах за "Аль-Наср" у всіх турнірах.
Після цієї перемоги "Аль-Наср" з 27 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті Саудівської Аравії. Найближчого переслідувача – "Аль-Хіляль" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 4 бали.
Раніше повідомлялося, що Роналду вперше в кар'єрі отримав червону картку в матчі за збірну Португалії.