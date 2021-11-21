Роналду залишився без тренера: "Манчестер Юнайтед" оголосив про звільнення Сульшера

Керівництво клубу ухвалило важливе рішення.
"Манчестер Юнайтед" звільнив Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У найближчих матчах командою керуватиме Майкл Каррік, проте скоро керівництво "манкуніанців" збирається призначити нового головного тренера.
За даними ЗМІ, МЮ виплатить Сульшеру 7,5 млн фунтів після його звільнення.
- Норвежець очолював "червоних дияволів" від грудня 2018 року. За цей час "манкуніанці" не виграли жодного трофею. Минулого сезону команда посіла друге місце в АПЛ та дійшла до фіналу Ліги Європи.
- У 12 матчах цього сезону Прем'єр-ліги "манкуніанці" набрали 17 очок і зараз посідають 7-ме місце. Команда програла 5 із 7 останніх матчів у чемпіонаті.
- В останньому поєдинку, який відбувся напередодні, МЮ розгромно програв "Вотфорду" - 1:4. У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 28 листопада на виїзді зіграють з лідером чемпіонату "Челсі".