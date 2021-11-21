Роналду залишився без тренера: "Манчестер Юнайтед" оголосив про звільнення Сульшера

Роналду залишився без тренера: "Манчестер Юнайтед" оголосив про звільнення Сульшера

Керівництво клубу ухвалило важливе рішення.

"Манчестер Юнайтед" звільнив Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У найближчих матчах командою керуватиме Майкл Каррік, проте скоро керівництво "манкуніанців" збирається призначити нового головного тренера.

За даними ЗМІ, МЮ виплатить Сульшеру 7,5 млн фунтів після його звільнення.