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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Роналду залишився без тренера: "Аль-Наср" розпрощався з чемпіоном Італії

Стефано Піолі звільнено з посади керманича саудівського клубу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Стефано Піолі

Стефано Піолі / © "Аль-Наср"

Саудівський "Аль-Наср", за який виступає зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, звільнив Стефано Піолі з посади головного тренера.

Про це офіційно повідомила пресслужба "Аль-Насра".

"Ми цінуємо всі зусилля, докладені Стефано Піолі та його персоналом, і бажаємо їм успіхів", – йдеться в дописі.

Італійський фахівець очолив "Аль-Наср" у вересні 2024 року. Минулого сезону Роналду та Ко (70 очок) посіли третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відставши від "Аль-Іттіхада" (83 бали) та "Аль-Хіляля" (75 пунктів).

Відтак "Аль-Насру" не вдалося кваліфікуватися до азійської Ліги чемпіонів на наступний сезон.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 59-річний Піолі вже погодився очолити італійську "Фіорентину", яку тренував від 2017 до 2019 року.

Між періодами роботи з "фіалками" та в Сауівській Аравії він очолював "Мілан" (2019-2024), вигравши з "россонері" чемпіонат Італії в сезоні-2021/22.

Зазначимо, що наприкінці травня Роналду натякнув на відхід з "Аль-Насра". Проте пізніше 40-річний португалець заявив, що продовжить виступати у складі саудівського клубу.

Чинний контракт Кріштіану з "Аль-Насром" спливає 30 червня цього року. Про подовження співпраці сторони ще не оголосили, але відомий журналіст Ніколо Скіра повідомляв, що нову угоду терміном до літа 2026-го вже погоджено.

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