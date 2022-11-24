Роналду записав на свій рахунок низку рекордів у стартовому матчі ЧС-2022

Португалець став першим гравцем, який забив щонайменше один гол на п'яти Мундіалях.

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення під час переможного матчу 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 проти Гани.

37-річний форвард став першим гравцем, який відзначався на п’яти світових першостях поспіль, починаючи з 2006 року. Загалом на чемпіонатах світу португалець забив вісім м'ячів.

На чотирьох чемпіонатах світу забивали бразилець Пеле, німці Уве Зелер, Мирослав Клозе та аргентинець Ліонель Мессі.

Крім того, португалець став першим гравцем із європейських країн, яких взяв участь у 10 великих турнірах за збірну поспіль. Роналду відіграв на п’яти ЧЄ (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) та п’яти ЧС (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

За показником виступів на чемпіонатах світу він повторив рекорд мексиканців Антоніо Карбахаля, Рафаеля Маркеса, німця Лотара Маттеуса та Ліонеля Мессі.

Загалом португалець забив 118 голів у 192 матчах за свою збірну. 2016 року Роналду став чемпіоном Європи, а 2019 року виграв Лігу націй УЄФА.

Матч Португалія – Гана завершився перемогою команди Роналду з рахунком 3:2.

команди Роналду з рахунком 3:2. У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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