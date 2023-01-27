Роналду знову не забив: "Аль-Наср" вилетів у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії

Португалець не відзначився результативними діями в другому поспіль офіційному матчі за свій новий клуб.

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду не допоміг "Аль-Насру" вийти до фіналу Суперкубка Саудівської Аравії. У півфіналі турніру команда португальця поступилася "Аль-Іттіхаду" – 3:1.

Кріштіану з'явився на полі в стартовому складі гостей та відіграв повний матч, проте не зміг відзначитися результативними діями.

Голи Ромаріньо та Амдалаха забезпечили господарям гандикап у два м'ячі після першого тайму. "Аль-Наср" скоротив відставання на 67-й хвилині зусиллями Андерсона Таліски. Однак останнє слово було за "Аль-Іттіхадом" – в компенсований час Шанкіті забив третій м'яч у ворота команди Роналду.

Для 37-річного португальця це був другий офіційний матч за "Аль-Наср". Раніше він дебютував у складі своєї нової команди в поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Еттіфака", але там йому також не вдалося відзначитися результативними діями.

Єдині свої голи в Саудівській Аравії португалець забив у товариському матчі проти ПСЖ, де оформив дубль.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року португалець перебрався до "Аль-Насра", підписавши контракт до літа 2025 року. У новому клубі він зароблятиме "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

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