Роналду знову переписав історію футболу: яке неймовірне досягнення підкорилося португальцю

Кріштіану повторив світовий рекорд за голами в історії національних збірних.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду сягнув світового рекорду за кількістю м’ячів за національну команду.

36-річний бомбардир відзначився дублем з пенальті в матчі 3-го туру групової стадії Євро-2020 з Францією (2:2). Ці голи стали для Кріштіану 108-м і 109-м у футболці збірної Португалії.

Таким чином, Роналду повторив світовий бомбардирський рекорд на рівні збірних, зрівнявшись за голами з іранцем Алі Даеї, який також забив за свою національну команду 109 м'ячів.

Only two men in international football history have scored 109 goals:



Ali Daei

Cristiano Ronaldo



RECORD. EQUALLED. pic.twitter.com/TGj51Q1RPF — Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021

Зазначимо, що вже на поточній континентальній першості Роналду може стати абсолютним рекордсменом національних збірних. В 1/8 фіналу португальці 27 червня зіграють проти Бельгії, тож це шанс для CR7 побити рекорд.

Раніше Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи , побивши рекорд Мішеля Платіні, на рахунку якого 9 забитих м'ячів. Зараз у доробку Кріштіану вже 13 голів на континентальних форумах.

, побивши рекорд Мішеля Платіні, на рахунку якого 9 забитих м'ячів. Зараз у доробку Кріштіану вже 13 голів на континентальних форумах. Крім того, у матчі з французами Роналду став першим футболістом, який сукупно забив 20 м'ячів на чемпіонатах світу і Європи .

Раніше ТСН Проспорт писав, що Роналду сягнув нової історичної позначки підписників в Instagram.

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