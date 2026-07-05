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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Роналду зробив важливу заяву перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2026

Кріштіану оголосив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії повідомив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.

"Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Треба просто отримувати задоволення", — цитує Роналду видання Record.

ЧС-2026 — шостий Мундіаль у кар'єрі Роналду, він ділить рекорд за участями на світових першостях з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія — Іспанія.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу збірна Португалії з голом Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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