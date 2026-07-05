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Роналду зробив важливу заяву перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2026
Кріштіану оголосив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.
Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії повідомив, що нинішній Мундіаль стане для нього останнім у кар'єрі.
"Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Треба просто отримувати задоволення", — цитує Роналду видання Record.
ЧС-2026 — шостий Мундіаль у кар'єрі Роналду, він ділить рекорд за участями на світових першостях з аргентинцем Ліонелем Мессі.
Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія — Іспанія.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу збірна Португалії з голом Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).
Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.
Також ми розповідали, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.