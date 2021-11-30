Роналду звинуватив головного редактора France Football у брехні: він використав моє ім'я для реклами себе та видання

Роналду звинуватив головного редактора France Football у брехні: він використав моє ім'я для реклами себе та видання

Ось тому, схоже, він і не прибув на церемонію.

Зірковий форвард англійського " Манчестер Юнайтед " Кріштіану Роналду пояснив свою відсутність на церемонії вручення "Золотого м'яча-2021".

Як відомо, португалець вирішив не летіти до Парижа, щоб бути присутнім на заході, який відбувся у понеділок, 29 листопада. Таке рішення пов'язали з небажанням самого 36-річного Роналду бути присутнім під час нагородження нападника ПСЖ Ліонеля Мессі головним призом. Утім, схоже, причина полягала в іншому.

Судячи з усього, Роналду не прибув на церемонію вручення через головного редактора видання France Football Паскаля Ферре, якого звинуватив у брехні.

Про це Кріштіану розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Підсумки сьогодні пояснюють причину заяв, зроблених Паскалем Фарре минулого тижня. За його словами, я зізнався йому в тому, що головна мета моєї кар'єри – обійти Ліонеля Мессі за кількістю Золотих м'ячів.

Паскаль Фарре збрехав. Він використовував моє ім'я для реклами себе та видання, на який він працює. Неприйнятно, що людина, яка відповідає за вручення такої престижної нагороди, може брехати таким чином. Це абсолютна неповага до людини, яка завжди поважала France Football та премію Золотий м'яч. Сьогодні він збрехав знову, виправдавши мою відсутність на церемонії якимось карантином, для якого немає причин.

Я завжди хочу привітати тих, хто перемагає, адже спортивний дух та чесна гра керують моєю кар'єрою від самого початку, і я роблю це, бо я ніколи нікому не протистою. Я хочу перемагати для себе та для клубу, за який граю. Я перемагаю для себе і тих, хто мене любить. Я не виграю, щоб когось обігнати.

Головна мета моєї кар'єри – вигравати національні та міжнародні титули у клубах, які я представляю, та у збірній. Головна мета моєї кар'єри – бути гарним прикладом для тих, хто є чи хоче стати професійним футболістом. Головна мета моєї кар'єри – вписати своє ім'я в історію світового футболу золотими літерами.

Закінчу тим, що скажу, що вже сконцентрований на наступній грі "Манчестер Юнайтед" і на всьому, що ми разом із партнерами по команді та вболівальниками можемо досягти цього сезону. А решта? А решта – це просто зайве", - написав Роналду.

"Золотий м'яч-2021" вручили Мессі . Для аргентинця це вже сьома подібна нагорода в кар'єрі;

. Для аргентинця це вже сьома подібна нагорода в кар'єрі; Роналду за підсумками голосування став лише шостим;

Роналду п'ять разів ставав володарем нагороди "Золотий м'яч".

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