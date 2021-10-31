Роналду звісткою про вагітність Джорджини побив рекорд Instagram: топ-5 популярних постів спортсменів

Португалець за "лайками" випередив свого одвічного суперника Ліонеля Мессі.

28 жовтня нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду потішив своїх шанувальників приємною новиною. У соцмережах португалець написав, що його наречена Джорджина Родрігес вагітна близнюками і додав спільне фото зі знімком УЗД.

Ця публікація Роналду швидко розлетілася Мережею. Станом на 31 жовтня пост зібрав в Instagram понад 30 мільйонів "лайків" - це рекордна кількість серед акаунтів усіх спортсменів.

Попереднє досягнення належало форварду ПСЖ Ліонелю Мессі. Пост аргентинця з презентації після серпневого переходу до стану парижан вподобали понад 22 мільйони людей.

На третьому місці - публікація Мессі після завоювання Кубка Америки-2021 (майже 22 мільйони "лайків"). У липні аргентинець нарешті виграв перший трофей з національною збірною в кар'єрі.

Четверта сходинка серед найпопулярніших постів спортсменів також за Мессі. Його сповнене сліз прощання з "Барселоною" в серпні цього року не могло залишити байдужими любителів футболу - понад 21 мільйон вподобань.

Замикає топ-5 допис Роналду на згаду про Дієго Марадону, який помер у листопаді минулого року. Публікацію оцінили майже 20 мільйонів фоловерів.

Більше того, повідомлення Роналду про вагітність Джорджини вийшло на друге місце за кількістю "лайків" серед усіх постів в Instagram. Попереду лиши зображення яйця в одному з тематичних акаунтів (понад 55 мільйонів вподобань).

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