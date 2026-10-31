Росія може посісти місце України на чемпіонаті світу-2027 з хокею

Збірна Росії з хокею / © Associated Press

Реклама

Збірна Росії може замінити команду України на чемпіонаті світу-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Напередодні Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Росії та зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема на ЧС-2027.

Реклама

Саме через повернення Росії до виступів Україна може втратити своє місце серед учасників ЧС, повідомив президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон.

Реклама

"Часу залишилося зовсім мало, тому доведеться вирішити чимало питань. Вердикт Спортивного арбітражного суду (CAS) однозначний: наше рішення про виключення Росії визнано недійсним.

Чи означає це, що місце України посяде Росія? Так, раніше на рівні Конгресу IIHF було визначено, що в разі повернення Росії — а це зараз і відбувається — вона повернеться на той самий рівень, на якому перебувала раніше. Тепер нам необхідно опрацювати логістичні аспекти, враховуючи, що чемпіонат світу передбачає фіксовану кількість команд, певну кількість матчів і вже розподілені телевізійні права.

Україна була останньою командою, яка отримала право на підвищення в класі. Не варто забігати наперед — рішення будуть ухвалені наступного тижня на технічному рівні. Але очевидно, що подібні питання потребують якнайшвидшого врегулювання", — цитує Ларссона портал Sportbladet.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Реклама

Навесні 2026 року збірна України виборола право вперше від 2007 року виступити на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Через те, що кількість учасників турніру, а йдеться про 16 команд, залишається незмінною, українська збірна ризикує поступитися місцем російській.

Нагадаємо, ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні виграла збірна Фінляндії, яка у фіналі в овертаймі здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Норвегія в овертаймі перемогла Канаду.

Новини партнерів

Новини партнерів