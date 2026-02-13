"Росія святкує цю дискваліфікацію": Гераскевич звинуватив МОК у допомозі пропаганді агресора

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS) справи щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026 звинуватив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у допомозі російській пропаганді.

"Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії.

Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут сьогодні у цьому суді я не через те, що мене позбавили медалі чи права змагатися. А через те, що поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні. Як чудово сказав мій тато вчора, вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни", – наводить слова Гераскевича Суспільне Спорт.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026. 13 лютого CAS розпочав розгляд справи українського скелетоніста.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.