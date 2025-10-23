Росіян і білорусів не допустили до Паралімпіади-2026

Паралімпійський прапор / © Associated Press

Реклама

Російських і білоруських спортсменів не допустили до виступів на Паралімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

"Після рішення Генеральної асамблеї МПК, МПК отримав підтвердження від кожної з чотирьох міжнародних федерацій, що представляють види спорту, включені до програми Паралімпійських зимових ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, – Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS), Міжнародного союзу біатлону (IBU), Всесвітньої федерації керлінгу та Всесвітньої федерації пара-хокею на льоду – про те, що, фактично, жоден спортсмен з цих двох країн не зможе кваліфікуватися для участі в іграх, що відбудуться в березні", – йдеться у заяві МПК.

Реклама

За словами очільника МПК Ендрю Парсонса, саме позиція вищеназваних федерацій стала на заваді допуску росіян та білорусів до Паралімпіади-2026.

"Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної асамблеї МПК не продовжувати часткове призупинення членства НПК Білорусі та Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують.

Позиція FIS, IBU та World Curling на цей момент означає, що спортсмени та команди з Білорусі та Росії не можуть брати участь у їхніх змаганнях, що унеможливлює їх кваліфікацію до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні.

Хоча Білорусь і Росія тепер можуть брати участь у змаганнях з пара-хокею на льоду, на цьому пізньому етапі кваліфікаційного циклу шість команд для кваліфікаційного турніру до Паралімпійських ігор у листопаді вже визначені.

Реклама

Тепер, коли позиції чотирьох міжнародних федерацій, відповідальних за шість видів спорту в програмі зимових Паралімпійських ігор, стали чіткими, я сподіваюся, що основна увага буде приділена видатним спортсменам і національним паралімпійським комітетам, які візьмуть участь у змаганнях в Мілані-Кортіні в березні 2026 року, а також величезним трансформаційним спадкам, які залишать після себе зимові Паралімпійські ігри", – заявив Парсонс.

Зазначимо, що у вересні Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі. Спортсменам з цих країн дозволили виступати на зимовій Паралімпіаді-2026 під національними прапорами та з гімнами.

Однак остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів у кваліфікаційних змаганнях залишалось за міжнародними федераціями кожного виду спорту. Міжнародні федерації біатлону, лижного спорту та сноубордингу, а також Всесвітньої федерації парахокею на льоду направили своє рішення МПК, в якому затвердили, що спортсмени з РФ та Білорусі не зможуть взяти участь в цих дисциплінах на Іграх 2026 року.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Під час Ігор будуть розіграні 79 комплектів нагород у шести видах спорту.