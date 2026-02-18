ТСН у соціальних мережах

Проспорт
202
1 хв

Росіянам і білорусам дозволили виступати під прапорами своїх країн на Паралімпіаді-2026

Десятьох атлетів з РФ і Білорусі допустили до Паралімпійських ігор-2026 під своїми національними прапорами.

Максим Приходько
Паралімпіада-2026

Паралімпіада-2026 / © Associated Press

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам виступати на зимовій Паралімпіаді-2026 під прапорами своїх країн.

Про це повідомляє BBC Sport

У МПК підтвердили, що десять росіян та білорусів отримали дозвіл змагатися на Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами у парагірськолижному спорті, паралижних перегонах та парасноубордингу.

"Російському національному паралімпійському комітету було надано загалом шість квот. Білоруському було надано чотири квоти", – повідомила організація.

Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни". Таким чином, вони можуть виступати зі своїми прапорами, використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Додамо, що до зимової Олімпіади-2026 спортсменів з країн-агресорок допустили лише в нейтральному статусі, який отримали 13 російських і 7 білоруських спортсменів.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.

