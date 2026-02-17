Росіянка несла табличку з написом "Україна" на церемонії відкриття Олімпіади-2026

Анастасія Кучерова / © Associated Press

Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку з написом "Україна" на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Про це вона розповіла в коментарі Associated Press.

Спочатку країни мали розподіляти випадково, але пізніше хореограф запитав, чи мають волонтери уподобання, і Кучерова обрала Україну.

"Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне людське право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. І все ж, я думаю, важливо зробити навіть маленьку дію, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково.

Українці не мають можливості уникнути цих думок або ігнорувати існування війни. Це їхня реальність. Вони продовжують любити одне одного, одружуватися, займатися спортом, приїжджати на Олімпіаду. Але все це відбувається на тлі спустошливої реальності", – сказала Кучерова.

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Associated Press такоповідомляє, що не знаючи, що Кучерова росіянка, спортсмени одразу впізнали її походження і звернулися до неї російською. Для Кучерової це стало ознакою "певного глибокого зв'язку" між росіянами та українцями, "який очевидно міг би існувати, якби не війна".

Зазначимо, що на церемонії відкриття Олімпіади-2026 українську делегацію в Мілані очолювала Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), до її складу також входив фігурист Кирило Марсак. В обох спортсменів батьки зараз перебувають на війні проти російських окупантів.

"Буквально немає жодних слів, які могли б виправити шкоду, якої вже зазнали ці люди, і немає слів, які могли б наблизитися до прощення. Просто перед тим, як увійти на стадіон, я обернулася – я не знала, що їм сказати – але просто сказала, що весь стадіон зустріне їх стоячи", – сказала Кучерова.

Однак, за словами росіянки, українці поставилися до цього скептично.

Коли пролунали оплески, Кучерова сказала, що це відчувалося так, ніби весь стадіон "визнає їхню незалежність, їхню волю до свободи, їхню мужність дійти до Олімпіади".

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Крім того, Кучерова повідомила, що не відвідувала країну-агресорку від 2018 року.

"Я маю хвилюватися про це і повинна боятися цього. І я не можу гарантувати, що мої слова не зашкодять людям, яких я знаю. Але я думаю, що якщо я, живучи в демократичній країні й користуючись усіма свободами, боюся, це означає, що режим переміг", – сказала Кучерова.

Кучерова також несла табличку Данії, яка також отримала гучні оплески за опір цієї країни погрозам США взяти під контроль Гренландію, автономну територію Данії.

"Так, це збіг, але я замислювалася над цим", – сказала Кучерова.

Анастасія Кучерова / © Associated Press

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.