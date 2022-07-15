Росія без футболу: CAS відхилив апеляцію щодо усунення клубів і збірних країни-агресорки

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс вердикт стосовно апеляції Російського футбольного союзу (РФС) на спільне рішення ФІФА та УЄФА про дискваліфікацію російських клубів і збірних.

Як і очікувалося, CAS відмовився скасувати "бан" представників РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території всі клуби та збірні країни-агресорки були виключені з міжнародних змагань.

Рішення відхилити апеляція росіян CAS ухвалив 15 липня.

Зокрема, відхилено апеляції чотирьох російських клубів - "Зеніта", московського "Динамо", "Сочі" та ЦСКА - на виключення з турнірів під егідою УЄФА. Таким чином, у сезоні-2022/23 Росія не буде представлена в футбольних єврокубках.

"Російські збірні всіх вікових категорій та клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА та УЄФА залишаються чинними, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені.

ФІФА та УЄФА повинні були реагувати на ескалацію конфлікту. Поки такі непередбачувані та безпрецедентні обставини зберігаються, представники Росії не повинні брати участь у змаганнях.

Російські футбольні команди не несуть відповідальності за воєнні дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне та упорядковане проведення футбольних матчів для решти світу", - йдеться в офіційному рішенні.

Раніше повідомлялося, що росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики.

Читайте і також:

"Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл Вінниці

"Більшість не розуміє, що відбувається": Людмила Кіченок порадила тенісистам, які захищають росіян, стежити за новинами

"Нічого не вирішують, що на них кричати?": легенда "Динамо" заступився за російських спортсменів і Тимощука