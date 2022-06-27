"Росія гірша за терористів": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці

Зірки українського спорту відреагували на ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці, який росіяни завдали в понеділок, 27 червня.

Російські окупанти двома ракетами обстріляли торговельно-розважальний центр у Кременчуці на Полтавщині, коли всередині було понад тисячу людей. На місці трагедії спалахнула масштабна пожежа, є загиблі та поранені.

Українські спортсмени оперативно прокоментували жахливу трегелію в соцмережах, засудивши безжальний злочин Російської Федерації.

Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов

"Росія - країна-терорист! Ні, ви навіть гірші за терористів. Бо ті хоча б визнають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "вони самі", "фейк", "це не ми". Ви продовжуєте вбивати! Перекладу для підписників з Росії не буде. Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 людей. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?" - написав П'ятов в Instagram.

Український тенісист Олександр Долгополов

"Росія завдає удар по торговому центру в Кременчуці, всередині багато мирних жителів (ймовірно, 1000+. Потрібне підтвердження). Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар?

Ці боягузи - терористи, і Росію слід визнати терористичною державою. Вони не можуть досягти успіху проти нашої армії, тому нападають на цивільних. Для всіх тих клоунів, які кажуть - це просто Путін.

Як завжди, всі російські ресурси повні щастя, що вони вбивали цивільних українців. Те саме для тих, хто мовчки підтримує", - заявив Долгополов у Twitter.

russia strikes shopping mall in Kremenchug, with many civilian people inside ( presumably 1000+, needs confirmation) hey world, what needs to happen, for us to get the requested ammount of weapons and fast? Nuclear strike? pic.twitter.com/mQBIASKTOH — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 27, 2022

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан

"Ракетний удар росіян по ТРЦ в Кременчуку! Коли сотні чи навіть тисячі людей були всередині! Не військовий об'єкт! Цивільний об’єкт! Посеред білого дня! І ви не вважаєте це геноцидом? Це просто пекло", - написала Харлан у своєму Instagram.

Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по ТРЦ у Кременчуці зросла до 10, понад 40 людей отримали поранення і травми

Зазначимо, що Начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб поки не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили усі наявні сили.

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