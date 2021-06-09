Росія опинилася в центрі нового скандалу перед стартом Євро-2020: зажадала відібрати турнір у Данії

У РФ жодного дня без конфлікту.

Член комітету з етики Російського футбольного союзу (РФС) Андрій Созін зажадав відібрати право прийняття матчів Євро-2020 у Данії.

Спортивний посадовець відреагував на рішення данської влади не пускати російських уболівальників на свою територію через пандемію коронавірусу. Пізніше в поліції Данії заявили, що раді, що їм не доведеться мати справу з фанатами із РФ.

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"Ухвалене рішення про проведення Чемпіонату Європи в декількох країнах - правильне. Але потім відбувся колапс - пандемія. І тут треба було перерити формат і грати в одній або двох країнах. Вболівальники тепер у нерівному положенні.

Заява датської поліції, що вони раді, що уболівальників зі східної Європи не пустять у країну, - дискримінація. Раз Данія не може впоратися з нашими вболівальниками - у неї треба відібрати Чемпіонат Європи-2020.

Так, хотіли, так, всі було б раді приїхати, але раз ви не можете впоратися - вибачте. А говорити, як вони раді, що до них не приїдуть уболівальники, - це як взагалі? Навіщо тоді взагалі турнір, якщо радіти, що не буде уболівальників?

Якщо УЄФА не вживе заходів, то і не треба робити чемпіонати в різних країнах. У Дубліні ж зрозуміли, що не зможуть прийняти людей, - і відмовилися ", - цитує Созіна "Чемпионат".

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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