Росія продовжує тримати в заручниках зіркову американську баскетболістку: їй загрожує 10 років в'язниці

Росія продовжує тримати в заручниках зіркову американську баскетболістку: їй загрожує 10 років в'язниці

Відомій американській баскетболістці Брітні Грайнер продовжили термін тримання під арештом у Росії.

У лютому її затримали в московському аеропорту Шереметьєво за підозрою у перевезенні наркотиків. Під час огляду ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять гашишне масло.

У Державному департаменті США заявили, що Грайнер була неправомірно затримана в Росії. Американська влада визнала спортсменку заручницею та закликала РФ звільнити її з-під варти. Однак, у Росії відмовилися випустити Грайнер на волю.

У середу, 15 червня, стало відомо, що американці продовжили запобіжний захід у Росії ще на 18 днів. Вона залишиться у російській в'язниці щонайменше до 2 липня, повідомляє Inside the Games.

Якщо Брітні визнають винною, то їй загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

Грайнер - колишня гравчиня жіночої НБА, дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної США (2016, 2020). У Росії американка від 2016 року виступала за команду УГМК з Єкатеринбурга, яка є чинним чемпіоном РФ та Євроліги.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російські та білоруські клуби усунули від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів.

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