Росія справді програє з погляду громадської думки - Майк Тайсон про війну в Україні

Колишній чемпіон світу у важкій вазі легендарний боксер Майк Тайсон прокоментував повномасштабне вторгнення РФ до України.

55-річний ексбоксер дав інтерв'ю американському конспірологу Алексу Джонсу, в якому відповів на питання, що стосувалися війни в Україні.

Тайсон не став на 100% звинувачувати країну-агресорку. До того ж, він ще й згадав притчу про птахів.

"Це стало війною людства, тому що до неї було залучено так багато людей, так багато країн, і тепер Росія справді програє з погляду громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу. Так би мовити, принаймні ти помер від ядерної бомби, а так ти маєш жити з цим лайном.

Знаєте, коли я бачу яструба, який хапає малинівку, то розумію, що можу завадити йому вбити цього птаха. Однак, як тільки я заваджу йому це зробити, сам він помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?", - цитує слова Тайсона The Sun.

Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще 2005 року. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).

2020-го Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.

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